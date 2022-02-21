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Giriş Tarihi: 21.2.2022 11:41

Bursa'da korkunç kaza: 1 ölü 1 yaralı!

DHA
Bursa’da korkunç kaza: 1 ölü 1 yaralı!

Bursa'da korkunç bir kaza yaşandı. Virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yan attı. Kamyon şoförü Asım Akyel öldü, yanındaki N.Ç. ise yaralandı...

Feci kaza, saat 02.00 sıralarında İznik ilçesi, Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. Asım Akyel yönetimindeki 48 PJ 555 plakalı et yüklü kamyon, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Asım Akyel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yanındaki N.Ç. ise İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Asım Akyel'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kamyon ise vinçle bölgeden kaldırıldı.

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Bursa'da korkunç kaza: 1 ölü 1 yaralı!
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