Bursa’da korkunç kaza: 1 ölü 1 yaralı!

Sağlık ekibi, Asım Akyel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yanındaki N.Ç. ise İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Asım Akyel'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kamyon ise vinçle bölgeden kaldırıldı.