Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da korkunç kaza! Otomobil ile cip çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Giriş Tarihi: 21.08.2026 08:46

Bursa’da korkunç kaza! Otomobil ile cip çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Otomobil ile cip feci şekilde çarpıştı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda ölü ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bursa’da korkunç kaza! Otomobil ile cip çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, saat 03.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alaaddinbey Caddesi'ne dönmeye çalışan Yalçın Öz yönetimindeki 34 NVG 362 plakalı otomobil ile Ahıska Caddesi'nde seyir halinde olan Gülçin Y.K. yönetimindeki 16 GY 114 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürüklenirken, cip park halindeki iki araca çarparak durabildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Yalçın Öz ile aynı araçta bulunan Olgun Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cip sürücüsü Gülçin Y.K. ağır yaralanırken, cipte yolcu olarak bulunan Yağmur Y. de yaralandı. Hayatını kaybeden Yalçın Öz ve Olgun Yıldız'ın cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #NİLÜFER #KAZA

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Bursa’da korkunç kaza! Otomobil ile cip çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
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