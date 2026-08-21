Bursa’da korkunç kaza! Otomobil ile cip çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Yalçın Öz ile aynı araçta bulunan Olgun Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cip sürücüsü Gülçin Y.K. ağır yaralanırken, cipte yolcu olarak bulunan Yağmur Y. de yaralandı. Hayatını kaybeden Yalçın Öz ve Olgun Yıldız'ın cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör