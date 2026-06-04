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Giriş Tarihi: 4.06.2026 13:18

Bursa’da korkunç olay! Tarlada uyuya kaldı: Talihsiz kadın iş makinesinin altında can verdi!

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Tarlada çalıştıktan sonra öğle yemeğini yiyip dinlenmek için yol kenarında uyuyan kadın, çalışma yapan iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da korkunç olay! Tarlada uyuya kaldı: Talihsiz kadın iş makinesinin altında can verdi!
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Edinilen bilgiye göre olay, Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Durhasan köyünde tarım arazilerinin bulunduğu bölgede meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından su yolları ve arazi yollarında çalışma yürütüldüğü sırada, Fatma Çol öğle yemeğinin ardından dinlenmek amacıyla tarladaki yol kenarında uykuya daldı.

İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

İddiaya göre, bölgede görev yapan iş makinesi operatörü, yol üzerindeki su borularına zarar vermemek için manevra yaptığı sırada yerde yatan kadını fark edemedi. İş makinesinin altında kalan Fatma Çol olay yerinde yaşamını yitirdi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Öğle molasının saniyeler içinde faciaya dönüştüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Acı haber, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA

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Bursa’da korkunç olay! Tarlada uyuya kaldı: Talihsiz kadın iş makinesinin altında can verdi!
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