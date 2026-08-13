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Giriş Tarihi: 13.08.2026 15:15

Bursa’da korkunç olay! Yol kenarında başından vurulmuş halde bulundu: Silah detayı kan dondurdu!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen korkunç olayda iş insanı Ali Enver Yazıcı yol kenarında başından vurulmuş halde bulundu. 53 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken yakınında bulunurken silah detayı kan dondurdu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bursa’da korkunç olay! Yol kenarında başından vurulmuş halde bulundu: Silah detayı kan dondurdu!
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Olay, saat 12.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi.

İŞ İNSANI BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Metal malzemelerin işlendiği bir firmanın sahibi olan Ali Enver Yazıcı, çevredekiler tarafından yol kenarında başından vurulmuş halde bulundu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesini yaptığı Yazıcı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Ali Enver Yazıcı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yazıcı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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SİLAH DETAYI KAN DONDURDU

Olay yerinde Ali Enver Yazıcı'nın yanında bir de tabanca bulunurken, polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İNEGÖL #BURSA

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Bursa’da korkunç olay! Yol kenarında başından vurulmuş halde bulundu: Silah detayı kan dondurdu!
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