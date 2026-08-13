Bursa’da korkunç olay! Yol kenarında başından vurulmuş halde bulundu: Silah detayı kan dondurdu!

İŞ İNSANI BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Metal malzemelerin işlendiği bir firmanın sahibi olan Ali Enver Yazıcı, çevredekiler tarafından yol kenarında başından vurulmuş halde bulundu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesini yaptığı Yazıcı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.