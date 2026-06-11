Bursa’da korkutan yangın! Alevler daireyi sardı: 5 kişi dumandan etkilendi!

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.