Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da korkutan yangın! Alevler daireyi sardı: 5 kişi dumandan etkilendi!
Giriş Tarihi: 11.06.2026 09:09

Bursa’da korkutan yangın! Alevler daireyi sardı: 5 kişi dumandan etkilendi!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Elektrikten çıktığı iddia edilen yangın, panik dolu anlar yaşattı. 4 katlı binanın 2. Katını alevler sararken anne, baba ve 3 çocuk dumandan etkilendi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da korkutan yangın! Alevler daireyi sardı: 5 kişi dumandan etkilendi!
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Yangın, saat 05.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Nurettin Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı evin 2. katında meydana geldi. Elektrik kaynaklı çıktığı iddia edilen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Ayrıca evde bulunan anne, baba ve 3 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
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Bursa’da korkutan yangın! Alevler daireyi sardı: 5 kişi dumandan etkilendi!
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