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Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:18

Bursa’da korkutan yangın! Elektrikli araç alev topuna döndü: Yangın tüpleri yeterli olmadı!

Bursa'da meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Elektrikli kağıt toplama aracı seyir halindeyken bir anda alev topuna döndü. Vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etmek istedi ancak tüplerin hiçbiri yangını söndürmeye yeterli olmadı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da korkutan yangın! Elektrikli araç alev topuna döndü: Yangın tüpleri yeterli olmadı!
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Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısı Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkan elektrikli bir aracın kasasındaki hurda kağıtlar alev aldı. Kısa sürede alevler büyüdü, elektrikli araç alev topuna döndü.

YANGIN TÜPLERİ İŞE YARAMADI

O sırada oradan geçen sürücüler araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etmek istese de tüpler alevleri söndürmeye yeterli olmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA

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Bursa’da korkutan yangın! Elektrikli araç alev topuna döndü: Yangın tüpleri yeterli olmadı!
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