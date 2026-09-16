Bursa’da korkutan yangın! Elektrikli araç alev topuna döndü: Yangın tüpleri yeterli olmadı!

YANGIN TÜPLERİ İŞE YARAMADI

O sırada oradan geçen sürücüler araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etmek istese de tüpler alevleri söndürmeye yeterli olmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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