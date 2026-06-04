Bursa’da korkutan yangın! Mobilya dükkanı alevlere teslim oldu

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ayrıca, deponun yanında bulunan binadaki vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince tedbiren tahliye edildi.