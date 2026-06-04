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Giriş Tarihi: 4.06.2026 09:09 Son Güncelleme: 4.06.2026 09:10

Bursa’da korkutan yangın! Mobilya dükkanı alevlere teslim oldu

Bursa'da meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Faaliyet gösteren bir mobilya dükkanının deposu, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim oldu. Yangın sebebiyle, deponun yanında bulunan bina itfaiye ekiplerince tedbiren boşaltıldı. Yangında dükkan ve park halindeki araçta maddi hasar oluştu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da korkutan yangın! Mobilya dükkanı alevlere teslim oldu
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Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 1. Hürriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren mobilya dükkanının deposunda çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ayrıca, deponun yanında bulunan binadaki vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince tedbiren tahliye edildi.

OTOMOBİL VE DEPO KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülürken, park halinde bulunan bir otomobil ile depo, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #YANGIN

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Bursa’da korkutan yangın! Mobilya dükkanı alevlere teslim oldu
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