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Giriş Tarihi: 15.07.2026 17:51 Son Güncelleme: 15.07.2026 17:58

Bursa'da lastiği patlayan cip şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lastiği patlayan cipin kontrolden çıkarak şarampole uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Bursa’da lastiği patlayan cip şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
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Kaza, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük'ten Balıkesir istikametine seyir halinde olan Ramazan Ö. (67) yönetimindeki 10 AUG 886 plakalı cip, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan araç, yol kenarındaki şarampole savruldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü Ramazan Ö. ile araçta bulunan Yurdagül Ö. (66) ve Metin Y. (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Bursa'da lastiği patlayan cip şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
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