Bursa’da lunapark kazası: 17 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Kültürpark'taki lunaparkta kaza meydana geldi. Oyun grubunda bulunan salıncaklar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önce birbirine dolandı, ardından ağaca çarptı. Meydana gelen kaza sonrası ağaca çarpan salıncaklarda bulunan 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Salıncakların birbirine karışması ve ağaca çarpma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.