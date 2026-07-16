Bursa’da mahalleli arasında bıçaklı ‘park kavgası’: 3 kişi yaralandı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp kavgayı sonlandırırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan biri ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer 2 kişi ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!