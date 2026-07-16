Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da mahalleli arasında bıçaklı ‘park kavgası’: 3 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 16.07.2026 21:29

Bursa’da mahalleli arasında bıçaklı ‘park kavgası’: 3 kişi yaralandı!

Bursa'da meydana gelen olayda, mahalleli arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda, 3 kişi bıçak darbeleriyle yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Bursa’da mahalleli arasında bıçaklı ‘park kavgası’: 3 kişi yaralandı!
  • ABONE OL

Olay, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 2'nci Derman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde araç park etme meselesi nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma, tarafların aile üyelerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede de 3 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp kavgayı sonlandırırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan biri ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer 2 kişi ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BURSA #KAVGA #YARALI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da mahalleli arasında bıçaklı ‘park kavgası’: 3 kişi yaralandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA