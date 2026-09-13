Bursa’da motosiklet tır ile çarpıştı: 2 ölü

Yenişehir-İnegöl yolu Söylemiş Mahallesi mevkisinde, hatalı sollama yaptığı iddia edilen R.Ö'nün kullandığı 31 ARG 58 plakalı tır ile karşı yönden gelen Remzi M. (18) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

BÖLGEYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi gönderildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Motosiklette bulunan Yusuf E. ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, tır şoförünün alkollü olduğu ve kazadan önce ilçe merkezinde park halindeki bir araca çarpıp olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör