Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da motosiklette yatarak tehlikeli yolculuk: Yoldan geçenlere el salladı! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 5.01.2026 09:39

Bursa'da motosiklette yatarak tehlikeli yolculuk: Yoldan geçenlere el salladı! O anlar kamerada

Bursa trafiğinde motorun üzerinde yatarak ilerleyen şahıs trafikteki rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Tehlikeli yolculuk anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHA Yaşam
Bursa’da motosiklette yatarak tehlikeli yolculuk: Yoldan geçenlere el salladı! O anlar kamerada
  • ABONE OL

Akılalmaz olay, Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde kasalı motosikletin kasa kısmına yerleştirilen masanın üzerine uzanarak yolculuk yapan bir adam, trafikteki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Yattığı yerden çevredeki araçlara el sallayan şahıs, görenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

YOLCULUK ANI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Bir yandan da trafik güvenliğini hiçe sayan bu tehlikeli yolculuk, cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü. O anlara tanık olan vatandaşlar, bu tür davranışların hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliğini tehlikeye attığını dile getirdi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da motosiklette yatarak tehlikeli yolculuk: Yoldan geçenlere el salladı! O anlar kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz