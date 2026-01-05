Bursa’da motosiklette yatarak tehlikeli yolculuk: Yoldan geçenlere el salladı! O anlar kamerada

YOLCULUK ANI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Bir yandan da trafik güvenliğini hiçe sayan bu tehlikeli yolculuk, cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü. O anlara tanık olan vatandaşlar, bu tür davranışların hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliğini tehlikeye attığını dile getirdi.