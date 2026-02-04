Bursa’da okulda kalp krizi geçirdi: Liseli Rabia hayatını kaybetti!

SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Kalp rahatsızlığı olduğu bildirilen Rabia Akyüz, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle ailesini ve okul arkadaşlarını yasa boğan Rabia, bugün Bursa'da toprağa verilecek.