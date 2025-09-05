Bursa’da orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'da Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu tepesi olarak bilinen ve birçok ulusal ve yerli televizyon ile radyo kanallarının vericilerinin bulunduğu alanda orman yangını çıktı.

İlk dakikalardan itibaren alevleri kontrol altına almaya çalışan ekiplere, havadan 3 uçak ve 11 helikopter de destek verdi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken, devletin tüm kurumları yangını kontrol altına almak için canla başla çalıştı. Ekiplerin saatler süren yoğun çalışması sonucunda alevler kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bursa Osmangazi'de orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verildi.