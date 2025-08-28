Bursa’da orman yangını! Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor: Alevler yerleşim alanına yaklaştı

ALEVLER YERLEŞİM ALANINA YAKLAŞTI, 40 BAĞ EVİ TAHLİYE EDİLDİ

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Yukarı Marmaracık Mahallesi'nde başlayan ve Fethiye Mahallesi ile Kestel ilçesinin Seymen Mahallesi sınırına uzanan orman yangını, yerleşim alanlarına 10 metreye kadar yaklaştı. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, yaptığı açıklamada, kırsaldaki 40 bağ evinin tahliye edildiğini, bölgedeki Güneş Enerjisi Santrallerinin (GES) de zarar gördüğünü söyledi. Erol, yangına müdahalenin 6 helikopter, 1 uçak, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 33 arazöz, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Yenişehir ve Kestel Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan sürdürüldüğünü belirtti.