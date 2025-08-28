Bursa’da orman yangını! Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor: Alevler yerleşim alanına yaklaştı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor. Yenişehir'in Fethiye Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI
İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.
MAHALLELİ ANONSLA UYARILDI
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Eski Marmaracık ve Yeni Marmaracık mahalleleri arasındaki ormanda çıkıp, Fethiye Mahallesi'nde etkili olan alevler, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'ne ulaştı. 327 nüfuslu mahallenin camisinden yapılan anonsla, yangının mahalle sınırına dayandığı belirtilerek, vatandaşla uyarıldı.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI, ALEVLER AKARYAKIT İSTASYONUNA YAKLAŞTI
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkıp, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi sınırına ulaşırken; Yenişehir-Bursa yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Alevler Marmaracık Mahallesi yakınındaki akaryakıt istasyonunu ile tavuk çiftliğini de tehdit ediyor. Öte yandan yangın bölgesinde bulunan hayvanlar da itfaiye ve jandarma ekiplerince bölgeden tahliye ediliyor.
ALEVLER YERLEŞİM ALANINA YAKLAŞTI, 40 BAĞ EVİ TAHLİYE EDİLDİ
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Yukarı Marmaracık Mahallesi'nde başlayan ve Fethiye Mahallesi ile Kestel ilçesinin Seymen Mahallesi sınırına uzanan orman yangını, yerleşim alanlarına 10 metreye kadar yaklaştı. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, yaptığı açıklamada, kırsaldaki 40 bağ evinin tahliye edildiğini, bölgedeki Güneş Enerjisi Santrallerinin (GES) de zarar gördüğünü söyledi. Erol, yangına müdahalenin 6 helikopter, 1 uçak, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 33 arazöz, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Yenişehir ve Kestel Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan sürdürüldüğünü belirtti.
Öte yandan, yangın nedeniyle kapatılan Bursa- Yenişehir karayolunun Yenişehir istikameti, tek yönlü olarak trafiğe açıldı.
BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yenişehir ilçesindeki orman yangınının havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "28 Ağustos Perşembe günü saat 13.45'te, Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'nde orman yangını ihbarı alınmıştır.
Yangının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi amacıyla yangına; 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araç ile müdahale edilmektedir. Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.