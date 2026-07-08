Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor!
Giriş Tarihi: 8.07.2026 18:08

Bursa’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor!

Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor.

İHA
Bursa’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor!
  • ABONE OL

Yangın, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Ümitalan Rampası mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için havadan helikopterlerle, karadan ise ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BURSA #KESTEL #ANKARA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA