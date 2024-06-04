Bursa’da orman yangını... Söndürme helikopterleri ve uçaklar havalandı

Orhaneli ilçesine bağlı Topuk mevkiinde bulunan çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiği bölgeye Bursa orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ve arazöz araçları sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere karadan yaklaşık 40 araç müdahale etmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı 3 helikopterin de katıldığı söndürme çalışmalarına, Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman yangınlarına müdahale için bekletilen 2 adet yangın söndürme uçağının da havalanarak bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, uzman ekipler, yangının çıkış sebebini araştırırken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.