Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da orman yangını... Söndürme helikopterleri ve uçaklar havalandı
Giriş Tarihi: 4.6.2024 14:34 Son Güncelleme: 4.6.2024 14:49

Bursa’da orman yangını... Söndürme helikopterleri ve uçaklar havalandı

Bursa’da çam ormanlarının bulunduğu Topuk bölgesinde orman yangını başladı. Henüz nedeni bilinmeyen yangına çok sayıda söndürme aracı ile 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da orman yangını... Söndürme helikopterleri ve uçaklar havalandı

Orhaneli ilçesine bağlı Topuk mevkiinde bulunan çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiği bölgeye Bursa orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ve arazöz araçları sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere karadan yaklaşık 40 araç müdahale etmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı 3 helikopterin de katıldığı söndürme çalışmalarına, Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman yangınlarına müdahale için bekletilen 2 adet yangın söndürme uçağının da havalanarak bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, uzman ekipler, yangının çıkış sebebini araştırırken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da orman yangını... Söndürme helikopterleri ve uçaklar havalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA