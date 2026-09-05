Bursa’da ortaklar arasında tartışma cinayetle bitti

Bursa'da Doğancı yolu üzerinde hurdalık alanda feci cinayet yaşandı. Emre G. (31) ile Berkan Onur (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma esnasında Emre G. eline aldığı baltayla Onur'un başına vurduğu öne sürüldü.