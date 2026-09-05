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Giriş Tarihi: 5.09.2026 15:57 Son Güncelleme: 5.09.2026 16:34

Bursa'da ortaklar arasında tartışma cinayetle bitti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iş ortağı oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 30 yaşındaki Berkan Onur hayatını kaybederken, 31 yaşındaki Emre G. olayın ardından gözaltına alındı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ Yaşam
Bursa’da ortaklar arasında tartışma cinayetle bitti
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Bursa'da Doğancı yolu üzerinde hurdalık alanda feci cinayet yaşandı. Emre G. (31) ile Berkan Onur (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma esnasında Emre G. eline aldığı baltayla Onur'un başına vurduğu öne sürüldü.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Aldığı darbe sonucu Berkan Onur olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Emre G. gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen baltaya da el konuldu.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Berkan Onur'un cenazesi, olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa'da ortaklar arasında tartışma cinayetle bitti
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