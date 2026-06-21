Bursa’da ortalık savaş alanına döndü! Yumruklar tekmeler havada uçuştu: 5 kişinin yaralandığı kavga anbean kamerada…

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Ancak taraflar arasındaki husumet hastanede de sürdü. Burada yeniden çıkan kavgaya polis ekipleri ve hastane güvenlik görevlileri müdahale ederek olayları kontrol altına aldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 5 motokurye ile 5 işveren gözaltına alınırken, toplam 10 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

KAVGA ANLARI KAMERAYA YANSIDI



Öte yandan, meydanda yaşanan kavga anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, polis ekiplerinin ise tarafları ayırmak için yoğun çaba harcadığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör