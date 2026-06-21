Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da ortalık savaş alanına döndü! Yumruklar tekmeler havada uçuştu: 5 kişinin yaralandığı kavga anbean kamerada…
Giriş Tarihi: 21.06.2026 10:47

Bursa’da ortalık savaş alanına döndü! Yumruklar tekmeler havada uçuştu: 5 kişinin yaralandığı kavga anbean kamerada…

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Motokuryeler ile gıda satışı yapan işletme sahipleri arasında siparişi geç ulaştırma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya döndü. Panik dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken meydanda başlayan gerginlik hastanede de devam etti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da ortalık savaş alanına döndü! Yumruklar tekmeler havada uçuştu: 5 kişinin yaralandığı kavga anbean kamerada…
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Olay, saat 01.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'ndeki meydanda yaşandı. İddiaya göre, müşterilerden siparişlerin geç ulaştığı yönünde gelen şikayetler nedeniyle işletme sahipleri ile çalıştıkları motokuryeler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü.

5 MOTOKURYE YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, kavgada 5 motokurye hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ancak taraflar arasındaki husumet hastanede de sürdü. Burada yeniden çıkan kavgaya polis ekipleri ve hastane güvenlik görevlileri müdahale ederek olayları kontrol altına aldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 5 motokurye ile 5 işveren gözaltına alınırken, toplam 10 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

KAVGA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, meydanda yaşanan kavga anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, polis ekiplerinin ise tarafları ayırmak için yoğun çaba harcadığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İNEGÖL #BURSA #KAVGA

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Bursa’da ortalık savaş alanına döndü! Yumruklar tekmeler havada uçuştu: 5 kişinin yaralandığı kavga anbean kamerada…
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