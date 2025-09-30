Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da otobüs sürücüsü yolculara küstü! O anlar bir yolcunun kamerasına saniye saniye yansıdı
Bursa'da bir otobüs sürücüsünün yoğun trafikte ilerlerken durak dışı başka yerde inmek isteyen kadın yolcularla tartışma yaşadı. Tartışma büyüyünce sürücü İzmir yolu üzerindeki bir AVM'nin önünde bulunan otobüs durağına otobüsü park ederek aşağıya indi.

Nilüfer ilçesinde durak harici başka yerde durmayacağını ifade eden sürücüye otobüsün camlarına vurarak tepki gösteren bir kadın, otobüs sürücüsünü polise ihbar etmekle korkutmak istedi.

"HAYDİ BOŞALT BOŞALT!"

Bunun üzerine polis gelene kadar kapıları açmayacağını belirten otobüs sürücüsü kadınların aşırı tepkisi sonrası otobüsün kapılarını açıp "haydi boşalt boşalt!" diye bağırarak yolcuları aşağıya indirmek istedi. Bu sefer de kadın yolcular aşağıya inmeyince sürücü çareyi kendisi aşağıya inmekte buldu.

SÜRÜCÜYÜ İKNA ETMEK İÇİN DİL DÖKTÜLER

İzmir yolu üzerindeki bir AVM'nin önünde bulunan otobüs durağına otobüsü parkeden sürücü aşağıya inip sigara yaktı. Bu duruma daha da öfkelenen kadınlar işlerine geç kaldıklarını belirterek uzun süre sürücüyü ikna edebilmek için dil döktü.

Bir süre otobüse binen sürücü otobüsü çalıştırıp yoluna devam etti.

