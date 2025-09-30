Bursa'da otobüs sürücüsü yolculara küstü! O anlar bir yolcunun kamerasına saniye saniye yansıdı

Otobüs sürücüsü yolculara küstü, otobüsü durağa çekip kendisi aşağıya indi! O anlar kamerada | Video

"HAYDİ BOŞALT BOŞALT!"

Bunun üzerine polis gelene kadar kapıları açmayacağını belirten otobüs sürücüsü kadınların aşırı tepkisi sonrası otobüsün kapılarını açıp "haydi boşalt boşalt!" diye bağırarak yolcuları aşağıya indirmek istedi. Bu sefer de kadın yolcular aşağıya inmeyince sürücü çareyi kendisi aşağıya inmekte buldu.