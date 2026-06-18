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Giriş Tarihi: 18.06.2026 03:50

Bursa'da otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı

Bursa'da iddiaya göre konum uygulamasının yanlış yönlendirmesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye yatağına düştü. Kazada sürücü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Bursa’da otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı
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Kaza, saat 01.30 sıralarında Avrupa Konseyi Bulvarı'nda meydana geldi. Talha G. (19) yönetimindeki 16 TG 830 plakalı otomobil, iddiaya göre konum uygulamasının yanlış yönlendirmesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Refüjü aşan otomobil dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#BURSA

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Bursa'da otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı
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