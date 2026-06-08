Bursa’da otomobil kaldırıma çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Cihan A. yönetimindeki 06 AS 7687 plakalı otomobil, Yenişehir-Bursa kara yolundaki kaldırıma çarptı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araçta, sürücü ve yanındaki İsmail Ülgen sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Cihan A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan Ülgen, ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cenaze, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.