Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da otomobil TIR’ın altına girdi: 3 kişi yaralandı! 'Anne ölmedik'
Giriş Tarihi: 11.11.2025 16:43

Bursa’nın İnegöl ilçesinde TIR’ın altına giren otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralı otomobil sürücüsü Eray K. (21), kaza haberini alıp hastaneye gelen annesini, “Sakin ol anne ölmedik, ölmedik” diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Korkutan kaza, saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Eray K.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, aynı yöne giden Hayri Y. (60) yönetimindeki TIR'a çarpıp, altına girdi.

'ANNE ÖLMEDİK'

Sürücü Eray K. ile otomobildeki Ozan D. (30) ve Latif D. (68) yaralandı. Yaralılar ihbarla kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilen Eray K., kaza haberini alıp hastaneye gelerek ağlayan annesine, "Sakin ol anne ölmedik, ölmedik" diyerek moral vermeye çalıştı.

Bölge Trafik ekipleri kara yolunu kontrollü olarak trafiğe açarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

