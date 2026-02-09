Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da otomobil yayalara çarptı: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 9.02.2026 00:54

Bursa'da otomobil yayalara çarptı: 1 yaralı

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaya geçidinden geçen 3 kişiye çarptı. İki kişi şans eseri yaralanmazken, diğer yaya yaralandı.

Bursa'daki kaza saat 23.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde sürücü Ufuk S. (36) yönetimindeki 16 BID 977 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaya geçidinden geçmek isteyen 3 yayaya ve trafik levhasına çarptı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu 2 yaya şans eseri yaralanmazken, diğer yaya Burak A. (30) yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

