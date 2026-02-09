Bursa’da otomobil yayalara çarptı: 1 yaralı

Bursa'daki kaza saat 23.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde sürücü Ufuk S. (36) yönetimindeki 16 BID 977 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaya geçidinden geçmek isteyen 3 yayaya ve trafik levhasına çarptı.
BİR KİŞİ YARALANDI
Kaza sonucu 2 yaya şans eseri yaralanmazken, diğer yaya Burak A. (30) yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.