Bursa’da paraşüt faciası! Metrelerce yükseklikte zeytin ağacına dolandılar: Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı!

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bir süre sonra gözden kaybolan paraşütün, mahalle yakınlarındaki bir zeytinliğe düştüğü belirlendi. Olay yerine ulaşan vatandaşlar, zeytin ağacına takılan paraşütteki 2 kişiyi kurtardı. Paraşütçülerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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