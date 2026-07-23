Bursa’da paraşüt faciası! Metrelerce yükseklikte zeytin ağacına dolandılar: Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı!

Katırlı Dağı'nın uzantısı olarak en yüksek zirvesini oluşturan bin 275 metre yükseklikteki Gürle Dağı'ndan dün saat 20.00 sıralarında yamaç paraşütüyle atlayan 2 kişi, uçuş sırasında rüzgarın şiddetini artırmasıyla gökyüzünde savrulmaya başladı. Kontrolü sağlamakta güçlük çeken paraşütçüler, planladıkları iniş alanına ulaşamadı.
HAVADA METRELERCE SAVRULDU
Paraşütçüler, Yenisölöz Mahallesi istikametine doğru sürüklendi. Yenisölöz Mahallesi sakinleri, savrulan paraşütçüleri cep telefonlarıyla görüntülerken, araçlarıyla da takip etti.
Paraşütleri rüzgarda savruldu, zeytin ağacına takıldı: Paraşütçü 2 kişi kurtarıldı | Video
KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Bir süre sonra gözden kaybolan paraşütün, mahalle yakınlarındaki bir zeytinliğe düştüğü belirlendi. Olay yerine ulaşan vatandaşlar, zeytin ağacına takılan paraşütteki 2 kişiyi kurtardı. Paraşütçülerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.