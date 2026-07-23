Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da paraşüt faciası! Metrelerce yükseklikte zeytin ağacına dolandılar: Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı!
Giriş Tarihi: 23.07.2026 13:45

Bursa’da paraşüt faciası! Metrelerce yükseklikte zeytin ağacına dolandılar: Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı!

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen olayda yamaç paraşütü yapmak isteyen 2 kişi havada kabusu yaşadı. Gürle Dağı’ndan havalanan vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle savrulup, zeytin ağaçlarına takıldı. O anlar cep telefonu ile görüntülenirken, paraşütçüleri vatandaşlar böyle kurtardı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bursa’da paraşüt faciası! Metrelerce yükseklikte zeytin ağacına dolandılar: Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı!
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Katırlı Dağı'nın uzantısı olarak en yüksek zirvesini oluşturan bin 275 metre yükseklikteki Gürle Dağı'ndan dün saat 20.00 sıralarında yamaç paraşütüyle atlayan 2 kişi, uçuş sırasında rüzgarın şiddetini artırmasıyla gökyüzünde savrulmaya başladı. Kontrolü sağlamakta güçlük çeken paraşütçüler, planladıkları iniş alanına ulaşamadı.

HAVADA METRELERCE SAVRULDU

Paraşütçüler, Yenisölöz Mahallesi istikametine doğru sürüklendi. Yenisölöz Mahallesi sakinleri, savrulan paraşütçüleri cep telefonlarıyla görüntülerken, araçlarıyla da takip etti.

Paraşütleri rüzgarda savruldu, zeytin ağacına takıldı: Paraşütçü 2 kişi kurtarıldı | Video

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bir süre sonra gözden kaybolan paraşütün, mahalle yakınlarındaki bir zeytinliğe düştüğü belirlendi. Olay yerine ulaşan vatandaşlar, zeytin ağacına takılan paraşütteki 2 kişiyi kurtardı. Paraşütçülerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #ORHANGAZİ

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Bursa’da paraşüt faciası! Metrelerce yükseklikte zeytin ağacına dolandılar: Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı!
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