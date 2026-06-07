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Giriş Tarihi: 7.06.2026 23:21

Bursa'da parkta pompalı dehşeti! 10 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. 18 yaşındaki bir şahıs, çocuk parkında bulunanların üzerine pompalı tüfekle defalarca ateş açtı. Saldırıda 10 kişi yaralanırken, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

İHA
Bursa’da parkta pompalı dehşeti! 10 kişi yaralandı
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Bursa'daki olay, saat 21.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi üzerindeki bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası belirlenemeyen bir araçla bölgeye gelen Ö.Ç. (18), parkta bulunanların üzerine pompalı tüfekle defalarca ateş açtı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tüfekten çıkan saçmalar parkta bulunan 10 kişiye isabet etti. Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, saldırgan olay yerinden araçla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan E.Ç. (17), Ahmet Ç. (18), O.Ş. (15), Ratibe A. (36), Berat V. (21), Uğurcan V. (27), B.V. (15), Y.S. (13), D.Ç. (13) ve M.U. (16), olay yerine gelen ambulanslar ve çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Saldırının ardından şüphelinin babasının işlettiği markete yönelik saldırı olabileceği yönündeki ihbarlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevik kuvvet ekipleri market önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırının nedeni araştırılırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BURSA #İNEGÖL

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Bursa'da parkta pompalı dehşeti! 10 kişi yaralandı
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