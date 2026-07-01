Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymadı: 100 kilometrelik kovalamaca bariyere çarpınca bitti!

300 BİN TL CEZA

Şüpheliye "dur" ihtarına uymamak başta olmak üzere çeşitli trafik ihlallerinden yaklaşık 300 bin TL idari para cezası uygulanırken, 120 gün ehliyete el koyma ve 120 gün araç trafikten men işlemi de uygulandı. Şüpheli B.K., sağlık kontrolü için Yenişehir Devlet Hastanesi'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör