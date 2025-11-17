Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da polisten şüpheliye 5 kilometrelik kovalama: 3 araca ve duvara çarparak durdu!
Giriş Tarihi: 17.11.2025 10:24 Son Güncelleme: 17.11.2025 10:27

Bursa'da trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 5 kilometre boyunca polis ekiplerinden kaçtı. Kaçış sırasında 3 araca çarpan otomobil, bir duvara girerek durabildi. Sürücü ise aracı bırakıp yaya olarak kaçtı. Polis şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Akılalmaz olay, merkez Yıldırım ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Rutin devriye görevi yapan trafik ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kaçış sırasında tehlikeli şekilde şerit değiştiren ve çevre güvenliğini tehlikeye atan sürücü, kontrolünü kaybederek 3 farklı araca çarptı. Mahalle içi sokaklara giren otomobil, bir duvara çarparak kullanılamaz hale geldi.

100 BİN TL CEZA YEDİ

Kaçtıktan sonra kimliği tespit edilen sürücüye, "dur ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" gibi trafik suçlarından toplamda yaklaşık 100 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin V.M.U. yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

