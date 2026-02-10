Bursa’da sahte içkide akılalmaz oyun: Yer altında ürettiler, motokuryeyle sattılar!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak ve sahte alkol üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Şüphelilerin internetten çeşitli platformlarda reklam vererek bazı kurumsal şirketlerin motokurye hizmetini taklit ettikleri, bu yöntemle sahte kimlik ve firma algısı oluşturup kaçak içki pazarlaması yaptıkları belirlendi.