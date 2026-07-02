Bursa'da sahte polis çetesi: 2,5 ay boyunca baskı kurdular '100 milyon TL" dolandırdılar: 6 tutuklama

4 MİLYON 250 BİN LİRA DEĞERİNDE DÖVİZ VE ZİYNET EŞYASI

Şüpheliler bu yöntemle yaklaşık 4 milyon 250 bin lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını teslim aldı. Bununla da yetinmeyen çete, mağdurların kredi kartlarını kullanarak paravan şirketler üzerinden yaklaşık 7 milyon 600 bin liralık harcama yaptı. Yaşlı çiftin üzerlerine kayıtlı 7 gayrimenkul ise gerçek değerinin çok altında sattırıldı.