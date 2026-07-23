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Giriş Tarihi: 23.07.2026 09:40

Bursa'da şaşkına çeviren olay: 35 metrelik tünelde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Antik Roma Mezarları'nın bulunduğu sit alanında 35 metrelik tünel kazarak kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

DHA
Bursa’da şaşkına çeviren olay: 35 metrelik tünelde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
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Olay, dün Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi'nde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antik Roma Mezarları'nın bulunduğu sit alanında 'Anadolu Mirası Operasyonu' kapsamında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, arazide yaptıkları incelemede yaklaşık 35 metrelik tünel içerisinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli, tünel içinde kazı yaptığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramalarda; 1 jeneratör, 3 hilti, 1 jet taşı, 1 kazma, 1 projektör, 4 litre benzin, 35 metre kablo, 2 bıçak, 5 çift ayakkabı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Bursa'da şaşkına çeviren olay: 35 metrelik tünelde kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
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