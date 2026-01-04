Bursa’da şiddetli rüzgar etkili oldu: Çatılar uçtu, metro durdu, otomobil devrildi! O anlar kamerada

Bursa'da şiddetli rüzgarın etkisiyle, peş peşe korkutan olaylar meydana geldi. Kıl payı facianın eşiğinden dönülen o anlar kameralara yansıdı.
İŞ YERLERİNİN ÇATILARI UÇTU
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Tarihi Kapalı Çarşı'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı iş yerlerinin çatıları uçtu. Etkisini artıran rüzgar nedeniyle çatıları zarar gören esnaf zor anlar yaşadı. Çatısı uçan esnaftan biri, hasarı onarabilmek için çatıya çıkarken, çevredeki diğer esnaf ise muhtemel tehlikelere karşı iple bağlanması yönünde taktikler verdi.
RÜZGARLA MÜCADELE ANI KAMERADA
O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
MİNİ OTOMOBİLİ BÖYLE DEVİRDİ
Yine Osmangazi ilçesinde şiddetli rüzgar, mini otomobili devirdi. Sırameşeler Metro İstasyonu yakınlarında, Ankara istikametinde meydana gelen olayda, seyir halindeki mini otomobil devrilerek yan yattı. Mini otomobilde bulunan sürücü, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşların zamanında müdahalesi muhtemel bir facianın önüne geçti.
METRO RAYLARINDA TABELA PANİĞİ
Bir başka olay ise Bursa'da Davutdede Metro İstasyonu ilerisinde meydana geldi. Şiddetli rüzgar, bir tabelayı bulunduğu yerden kopararak metro raylarına kadar sürükledi. Muhtemel bir kazanın önüne geçmek isteyen vatman, metroyu durdurarak raylara indi.
FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ
Vatman, raylar üzerindeki tabelayı kaldırmak istediği sırada şiddetli rüzgârın etkisiyle tabela yeniden havalanarak aşağıya düştü. Yaşanan tehlikeli anlar kısa süreli paniğe neden olurken, tabelanın düştüğü alanda kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
