Bursa’da şiddetli rüzgar etkili oldu: Çatılar uçtu, metro durdu, otomobil devrildi! O anlar kamerada

İŞ YERLERİNİN ÇATILARI UÇTU

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Tarihi Kapalı Çarşı'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı iş yerlerinin çatıları uçtu. Etkisini artıran rüzgar nedeniyle çatıları zarar gören esnaf zor anlar yaşadı. Çatısı uçan esnaftan biri, hasarı onarabilmek için çatıya çıkarken, çevredeki diğer esnaf ise muhtemel tehlikelere karşı iple bağlanması yönünde taktikler verdi.