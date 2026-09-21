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Giriş Tarihi: 21.09.2026 09:02

Bursa’da silahlı dehşet! Kalabalık gruba laf atınca darp edildi: Önce kendini sonra tartıştığı genci vurdu!

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen silahlı tartışma yürekleri ağza getirdi. Parkta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayın taraflarından Hamza Ç. silahına sarıldı. Önce kendini ardından 17 yaşındaki genci vurdu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da silahlı dehşet! Kalabalık gruba laf atınca darp edildi: Önce kendini sonra tartıştığı genci vurdu!
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Olay, Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre Hamza Ç., parkta kalabalık bir grupla sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında arbede çıktı. 17 yaşındaki gencin darp edildiği iddia edilirken, olay sırasında Hamza Ç. silahına sarıldı.

ÖNCE KENDİNİ SONRA GENCİ VURDU

Silahın ateşlenmesi sonucu Hamza Ç., önce kendi bacağından yaralanırken, ardından karşı tarafta bulunan Berat O. da bacağından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

"ABİ HAKKINIZI HELAL EDİN"

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, ardından yaralıları farklı hastanelere sevk etti. Tedavi altına alınan Hamza Ç.'nin sedyeyle ambulansa götürüldüğü sırada sağlık ekiplerine, "Abi hakkınızı helal edin, beni bu kadar kaldırdınız" demesi dikkat çekti.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan olayın ardından bir süre çevresine tepki gösteren genç, daha sonra sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Mahalle sakinleri ise son dönemde gençler arasında yaşanan kavgalarda film ve sosyal medya içeriklerinin etkili olduğunu öne sürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#OSMANGAZİ #BURSA

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Bursa’da silahlı dehşet! Kalabalık gruba laf atınca darp edildi: Önce kendini sonra tartıştığı genci vurdu!
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