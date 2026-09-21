Bursa’da silahlı dehşet! Kalabalık gruba laf atınca darp edildi: Önce kendini sonra tartıştığı genci vurdu!

ÖNCE KENDİNİ SONRA GENCİ VURDU



Silahın ateşlenmesi sonucu Hamza Ç., önce kendi bacağından yaralanırken, ardından karşı tarafta bulunan Berat O. da bacağından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.