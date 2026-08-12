Bursa’da sokak ortasında kadını darp ederek ağır yaraladı! Mahalleli tarafından linç edildi

Bursa'nın Yenidere Mahallesi Sakinler Sokak'ta dehşete düşüren olay meydana geldi. İddiaya göre Nadir T., Çile Ö.'yü darbetti. Kadının yardımına koşan mahalle sakinleri ise bu kez Nadir T.'ye saldırdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, mahallelinin Nadir T.'yi darbettiği anlar yer aldı.