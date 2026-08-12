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Giriş Tarihi: 12.08.2026 10:54 Son Güncelleme: 12.08.2026 11:19

Bursa'da sokak ortasında kadını darp ederek ağır yaraladı! Mahalleli tarafından linç edildi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iddiaya göre bir kadını darbeden adam, mahallelinin saldırısına uğradı. Dehşete düşüren olayda hem kadın hem de kendisini darbeden adam yoğun bakıma kaldırılırken, mahallelinin adama saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

İHA Yaşam
Bursa’da sokak ortasında kadını darp ederek ağır yaraladı! Mahalleli tarafından linç edildi
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Bursa'nın Yenidere Mahallesi Sakinler Sokak'ta dehşete düşüren olay meydana geldi. İddiaya göre Nadir T., Çile Ö.'yü darbetti. Kadının yardımına koşan mahalle sakinleri ise bu kez Nadir T.'ye saldırdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, mahallelinin Nadir T.'yi darbettiği anlar yer aldı.

DARP EDİLEN KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olayda ağır yaralanan Çile Ö.'nün sağ gözünde görme kaybı meydana geldiği ve yüzünde yaralanmalar bulunduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunan kadın yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Kadını darp etti, mahalleliden meydan dayağı yedi! O anlar kamerada

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mahallelinin saldırısında ağır yaralanan Nadir T.'nin de yoğun bakımda entübe edilerek tedavi altına alındığı öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu olayla bağlantılı oldukları belirlenen Sabriye A. ve Narin Ş. gözaltına alındı. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa'da sokak ortasında kadını darp ederek ağır yaraladı! Mahalleli tarafından linç edildi
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