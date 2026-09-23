Bursa’da sokak ortasındaki aile husumeti kanlı bitti: Eşinin gözü önünde eniştesi kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

Bursa'da 17 Ağustos günü merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Uluabatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Eşi Duygu E. ile birlikte yolda yürüyen Erkan E., husumetlileri Serkan Y. (48), Erkan Y., Ahmet Y. (44), Mehmet Y. (32) ve Erkan Y. (28) ile karşılaştı. Şüpheliler Erkan E ve Eşi Duygu E.'ye saldırdı. Kavgada çifti darp eden şüpheliler, Erkan E.'yi ellerinden, sağ bacağından ve sol kasığından tabancayla yaraladı. Yaralanan Erkan E., şüpheliler tarafından yerdeyken sopalarla dövüldü. Bir süre sonra şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.