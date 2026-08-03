Bursa’da şüpheli ölüm! 7 aylık hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti: Eşi gözaltına alındı!

"BEN SENİ KIZIM DİYE SEVDİM"



Acı haberi alan kadının kayınvalidesi ise, "Ben seni gelinim diye değil, kızım diye sevdim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Olayın nasıl meydana geldiği ve kadının balkondan düşmesine ilişkin tüm ihtimaller polis ekipleri tarafından değerlendirilirken, soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör