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Giriş Tarihi: 3.08.2026 09:06

Bursa’da şüpheli ölüm! 7 aylık hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti: Eşi gözaltına alındı!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. 7 aylık hamile bir kadın, apartmanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan eşi, polis ekiplerince gözaltına alınırken, mahalleli olaya tepki gösterdi. Peki 35 yaşındaki talihsiz kadın nasıl öldü? İşte detaylar…

İHA Yaşam
Bursa’da şüpheli ölüm! 7 aylık hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti: Eşi gözaltına alındı!
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Olay, saat 00.00 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Durmuş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki yabancı uyruklu 7 aylık hamile Ekram Hassan, yaşadığı apartmanın 3. katının balkonundan düşerek ağır yaralandı.

EKİPLER EŞİNİ GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında evde bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen 37 yaşındaki eşi F.S., polis ekiplerince gözaltına alındı.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın duyulmasının ardından mahallede kısa süreli gerginlik yaşanırken, mahalleliler olay yerine yardım için gelen F.S'nin abisi B.S'ı da darp etti.

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CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Olay Yeri İnceleme ekipleri evde ve çevresinde uzun süre çalışma yaptı. İncelemelerin ardından Cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"BEN SENİ KIZIM DİYE SEVDİM"

Acı haberi alan kadının kayınvalidesi ise, "Ben seni gelinim diye değil, kızım diye sevdim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Olayın nasıl meydana geldiği ve kadının balkondan düşmesine ilişkin tüm ihtimaller polis ekipleri tarafından değerlendirilirken, soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#NİLÜFER #BURSA

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Bursa’da şüpheli ölüm! 7 aylık hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti: Eşi gözaltına alındı!
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