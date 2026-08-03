Bursa’da şüpheli ölüm! 7 aylık hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti: Eşi gözaltına alındı!

EKİPLER EŞİNİ GÖZALTINA ALDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında evde bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen 37 yaşındaki eşi F.S., polis ekiplerince gözaltına alındı.
CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI
Olay Yeri İnceleme ekipleri evde ve çevresinde uzun süre çalışma yaptı. İncelemelerin ardından Cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"BEN SENİ KIZIM DİYE SEVDİM"
Acı haberi alan kadının kayınvalidesi ise, "Ben seni gelinim diye değil, kızım diye sevdim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Olayın nasıl meydana geldiği ve kadının balkondan düşmesine ilişkin tüm ihtimaller polis ekipleri tarafından değerlendirilirken, soruşturma sürüyor.