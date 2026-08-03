Bursa’da şüpheli ölüm! Talihsiz kadın sabah uyandığında korkunç manzarayla karşılaştı: Eşinin yüzünü kanlar içinde görüp…

UYANDIĞINDA EŞİNİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Hünkar Bozdağ, sabah uyandığında salondaki kanepede uyuyan eşi Raif Bozdağ'ı yerde hareketsiz ve yüzü kanlar içerisinde bulduğunu söyledi. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bozdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.