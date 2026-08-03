Bursa’da şüpheli ölüm! Talihsiz kadın sabah uyandığında korkunç manzarayla karşılaştı: Eşinin yüzünü kanlar içinde görüp…

Olay, saat 09.30 sıralarında Fatih Mahallesi Çetiner Sokak'taki 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi.
UYANDIĞINDA EŞİNİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI
112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Hünkar Bozdağ, sabah uyandığında salondaki kanepede uyuyan eşi Raif Bozdağ'ı yerde hareketsiz ve yüzü kanlar içerisinde bulduğunu söyledi. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bozdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Raif Bozdağ'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.