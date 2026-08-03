Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da şüpheli ölüm! Talihsiz kadın sabah uyandığında korkunç manzarayla karşılaştı: Eşinin yüzünü kanlar içinde görüp…
Giriş Tarihi: 3.08.2026 16:03

Bursa’da şüpheli ölüm! Talihsiz kadın sabah uyandığında korkunç manzarayla karşılaştı: Eşinin yüzünü kanlar içinde görüp…

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen ölüm tüyler ürpertti. Hünkar Bozdağ sabah kalktığında korkunç manzarayla karşılaştı. Salondaki kanepede uyuyan eşi Raif Bozdağ yüzünü kan revan içinde gördü. Hemen ihbarda bulunan talihsiz kadın ekiplerden acı haberi aldı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bursa’da şüpheli ölüm! Talihsiz kadın sabah uyandığında korkunç manzarayla karşılaştı: Eşinin yüzünü kanlar içinde görüp…
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Olay, saat 09.30 sıralarında Fatih Mahallesi Çetiner Sokak'taki 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi.

UYANDIĞINDA EŞİNİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Hünkar Bozdağ, sabah uyandığında salondaki kanepede uyuyan eşi Raif Bozdağ'ı yerde hareketsiz ve yüzü kanlar içerisinde bulduğunu söyledi. Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bozdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Raif Bozdağ'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #İNEGÖL

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Bursa’da şüpheli ölüm! Talihsiz kadın sabah uyandığında korkunç manzarayla karşılaştı: Eşinin yüzünü kanlar içinde görüp…
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