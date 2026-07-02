Bursa’da şüpheli ölüm! Tekerlekli sandalyedeki eşin ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Talihsiz kadın banyoda kanlar içinde bulundu!

YAŞLI KADININ BOĞAZINDA KESİ İZLERİYLE BULUNDU

Ekiplerin girdiği evin banyosunda, A.K.'nin eşi Faize Karaca'nın kanlar içinde yerde yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karaca'nın hayatını kaybettiği ve boğazında kesici alet kaynaklı olduğu belirtilen kesi izlerinin olduğu belirlendi.