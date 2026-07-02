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Giriş Tarihi: 2.07.2026 14:39 Son Güncelleme: 2.07.2026 14:47

Bursa’da şüpheli ölüm! Tekerlekli sandalyedeki eşin ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Talihsiz kadın banyoda kanlar içinde bulundu!

Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Tekerlekli sandalyeye bağımlı olan eşin balkondan yardım istemesi üzerine eve sevk edilen ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı. 77 yaşındaki Faize Karaca evinin banyosunda kanlar içinde yatarken bulundu. Karaca’nın boğazında kesici alet kaynaklı olduğu belirtilen kesiler olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. İşte detaylar...

DHA Yaşam
Bursa’da şüpheli ölüm! Tekerlekli sandalyedeki eşin ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Talihsiz kadın banyoda kanlar içinde bulundu!
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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Selvi Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. Tekerlekli sandalyeye bağımlı olan A.K., iddiaya göre evin balkonuna çıkarak komşularından yardım istedi. A.K.'nin yardım çağrısını duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞLI KADININ BOĞAZINDA KESİ İZLERİYLE BULUNDU

Ekiplerin girdiği evin banyosunda, A.K.'nin eşi Faize Karaca'nın kanlar içinde yerde yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karaca'nın hayatını kaybettiği ve boğazında kesici alet kaynaklı olduğu belirtilen kesi izlerinin olduğu belirlendi.

Karaca'nın cenazesi, savcılık incelmesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUDANYA #BURSA

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Bursa’da şüpheli ölüm! Tekerlekli sandalyedeki eşin ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Talihsiz kadın banyoda kanlar içinde bulundu!
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