Bursa’da takip ettiği motosikletlinin ölümüne neden olmuştu: O bekçi hakkında karar verildi!

'KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ KENDİMİZ TEMİN ETTİK'

Ailenin avukatı Mustafa Savaş Duman da kazanın olduğu günden itibaren Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından herhangi bir çalışma yapılmadığını sadece şüpheli ifadesi ve birkaç evrakın olduğu bir dosya hazırlandığını belirtip, "Dosyayı inceledikten sonra birkaç gün daha bekledik ama ondan sonra emniyetten de haber alamayınca Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduk. Müştekiyi aldım götürdüm, savcı beye durumu anlattı. Sonra savcı bey, bir karar vererek soruşturmayı jandarmaya verdi. Kamera görüntülerinin hepsini kendimiz temin ettik. Bu dosyadaki kamera görüntülerinin hepsi bizim jandarmaya teslim ettiğimiz görüntüler. Emniyetin kamera görüntüsüne dair yapmış olduğu hiçbir tespit yok tutanakta. Jandarma geldikten sonra dosya şekillendi ve mahkemenize geldi" diye konuştu.

KOVUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİNİ TALEP ETTİ

Kovuşturmanın genişletilmesini ve sanığın tutuklanmasını talep eden Duman, "Ne işlem yapıldı? O gece şahsın ifadesi alındı, ne şekilde serbest bırakıldı? Hayati tehlikesi olan bir şahıs var, ağır yaralı, kim nasıl serbest bırakıldı? Buna ilişkin savcı tutanağı mı var? Nasıl bir işlem yapıldı? Hiçbir şey dosya kapsamında değil, kovuşturmanın genişletilmesi talebimiz var. Sanığın savunmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. En başından beri aynı beyanlarda bulunuyor ama dosyadaki kamera görüntüleriyle kesinlikle örtüşmüyor. Hala ölen şahsı suçlama derdinde, hala suç atmada bulunup, suçtan kurtulmaya çalışmaktadır. Sanık ifadesinde işe giderken sapağı kaçırdığını beyan ediyor. Mudanya sapağını kaçırdıktan sonra kazanın meydana geldiği yere kadar gittiği mesafeye bakılınca, kazanın meydana geldiği yere kadar dönüş yapacağı pek çok yer var. Biz olay yerini inceledik, kesinlikle dönüş yapmamıştır. Müvekkilimizi ısrarlı şekilde yakında dörtlüleri açık şekilde takip etmiştir. Kamera görüntüleriyle her şey sabittir, en sonda da müvekkilimize yaklaşarak geçme imkanı varken yolun durumuna baktık, sollama yasağı olan da bir bölge, sollama yapmakla durmamış şeridi ortalamış, kasten müvekkilimize çarpmış ve ölümüne sebebiyet vermiştir. Kastının olduğu açıktır, gelen raporlarda da bu husus sabitlenmiştir" dedi.

'BU TİPİK KASTEN ÖLDÜRME'

Olay yerinde keşif yapılmasını da talep eden ailenin diğer avukatı Özgür Abatay ise "Net olarak ortaya konulsun, sanık da oraya getirilsin ki biz görelim nereden dönecekti. Bu tipik kasten öldürme. Belirttiğimiz beyanlar ve görüntü kayıtları dikkate alındığında sanık, 'Olursa olsun, vurursam vurayım, ölürse ölsün' mantığıyla bu olaya devam etmiştir ve bu olayı gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

KEŞİF TALEBİ KABUL EDİLDİ

Keşif talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılan suçu işlediğine yönelik kuvvetli şüphenin bulunması nedeniyle tutuklanmasına hükmederken, tanıkların ve yeni bulguların araştırılması için duruşmayı erteledi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör