Bursa’da taksi durağını birbirine katmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı! Saldırının sebebi şoke etti...

'KADIN OLDUĞU İÇİN MÜDAHALE EDEMEDİK'

S.B.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, taksi durağı başkanı Mustafa Turan, "Başımıza gelen olay, pişmiş tavuğun başına gelmez. Hanımefendinin psikolojik sorunları var sanırım. Birdenbire bize, 'Siz beni sevmiyorsunuz' deyip, camımızı çerçevemizi indirdi. Boyalarımızı döktü. Biz de kadın olduğu için müdahale edemedik. Bize ağza alınmayacak küfürler etti. Durağımızda 150 bin liralık zarar var" dedi.