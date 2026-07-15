Bursa’da tarım işçilerini taşıyan servis devrildi: 6 işçi yaralandı!

Yol kenarındaki yamaca çarpan minibüs devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Nihat Yıldız ile minibüste bulunan 6 tarım işçisi yaralandı.