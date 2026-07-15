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Giriş Tarihi: 15.07.2026 21:28

Bursa’da tarım işçilerini taşıyan servis devrildi: 6 işçi yaralandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu 6 tarım işçisi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Bursa’da tarım işçilerini taşıyan servis devrildi: 6 işçi yaralandı!
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Kaza, İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Nihat Yıldız (49) yönetimindeki servis minibüsü, yokuş aşağı seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki yamaca çarpan minibüs devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Nihat Yıldız ile minibüste bulunan 6 tarım işçisi yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#BURSA #İNEGÖL

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Bursa’da tarım işçilerini taşıyan servis devrildi: 6 işçi yaralandı!
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