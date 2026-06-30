Bursa’da tartışma kanlı bitti! Borcunu istediği arkadaşı tarafından bıçaklandı

Olay, saat 18.30 sıralarında Yenice Mahallesi Kasım Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Melih Y., daha önce Burak D.'ye verdiği 4 bin TL borcunu ödemesini istedi. Borcunu ödeyeceğini söyleyen Burak D., Melih Y.'yi cadde üzerindeki bir apartmana çağırdı.