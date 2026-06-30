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Giriş Tarihi: 30.06.2026 08:59

Bursa’da tartışma kanlı bitti! Borcunu istediği arkadaşı tarafından bıçaklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. 33 yaşındaki Melih Y., arkadaşından kendisine olan borcunu ödemesini istedi. Borcunu ödeyeceğini söyleyen 35 yaşındaki Burak D. arkadaşını çağırıp vahşice bıçakladı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bursa’da tartışma kanlı bitti! Borcunu istediği arkadaşı tarafından bıçaklandı
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Olay, saat 18.30 sıralarında Yenice Mahallesi Kasım Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Melih Y., daha önce Burak D.'ye verdiği 4 bin TL borcunu ödemesini istedi. Borcunu ödeyeceğini söyleyen Burak D., Melih Y.'yi cadde üzerindeki bir apartmana çağırdı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Apartman girişinde buluşan ikili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Burak D., yanında bulunan bıçakla Melih Y.'yi karnından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan yaralı için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Melih Y.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Burak D.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #İNEGÖL

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Bursa’da tartışma kanlı bitti! Borcunu istediği arkadaşı tarafından bıçaklandı
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