Bursa’da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Yangın saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıktı. İthal üretim ve baskı yapılan iş yerinde gece vardiyası sırasında makinelerden birinde henüz belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldi. İşçilerde panik ve korkuya neden olan patlamanın ardından yangın çıktı. Çalışanların müdahalesine rağmen alevler yayılırken, ihbar üzerine adrese, polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polisin çevre güvenliğini sağladığı yangına itfaiye ekipleri 10 araç ve çok sayıda personel ile müdahale etti. İş yerindeki kumaş ve yanıcı maddeler nedeniyle alevler, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Yangın, itfaiye görevlilerinin yoğun müdahalesi sonucu yarım saatte kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, patlama ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.