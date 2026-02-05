Bursa’da tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Osmangazi ilçesinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Gül Sokak'taki tekstil fabrikasının deposunda saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Depodan yükselen alevleri fark eden fabrika işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere 9 ekip, 21 araç ve 55 itfaiye personeli ile müdahale edildi.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda depoda zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.