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Giriş Tarihi: 9.09.2026 00:21

Bursa’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde tır ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

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İHA Yaşam
Bursa’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı!
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Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobile çarptı.

Çarpışmanın ardından araçlar bariyerlere savruldu. Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralanırken, tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

OTOYOL TRAFİĞE TAMAMEN KAPANDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, güvenlik gerekçesiyle Orhangazi Kavşağı'ndan itibaren İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Otoyolda ilerleyemeyen araçlar, Orhangazi Kavşağı'ndan şehir içine yönlendirilerek eski yoldan ilerlemeye başladı.

Kaza nedeniyle otoyolda yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Çok sayıda sürücünün araçlarında kontak kapattığı ve yolun tamamen ulaşıma kapandığı görüldü.

Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#BURSA #İSTANBUL #KAZA

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Bursa’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı!
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