Bursa’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı!

Çarpışmanın ardından araçlar bariyerlere savruldu. Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralanırken, tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
OTOYOL TRAFİĞE TAMAMEN KAPANDI
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, güvenlik gerekçesiyle Orhangazi Kavşağı'ndan itibaren İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Otoyolda ilerleyemeyen araçlar, Orhangazi Kavşağı'ndan şehir içine yönlendirilerek eski yoldan ilerlemeye başladı.
Kaza nedeniyle otoyolda yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Çok sayıda sürücünün araçlarında kontak kapattığı ve yolun tamamen ulaşıma kapandığı görüldü.