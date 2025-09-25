Bursa’da trafik magandaları sınır tanımıyor: TIR’ın içine zorla girip darp ettiler! ’Neden aracımıza çarptın’

Akılalmaz olay, 23 Eylül'de saat 23.00 sıralarında Ata Bulvarı mevkinde meydana geldi. Emniyet şeridinde ilerlediği öne sürülen Adem M. A. idaresindeki kargo TIR'ı, sola geçiş yaptığı sırada kör noktada kalan otomobile çarptı. Kazanın ardından otomobildeki 2 kişi, Adem M. A.'ya saldırdı. Darp sonucu yaralanan Adem M. A.'ya kaldırıldığı hastanede 7 gün iş göremez raporu verildi.
2 SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilden inen kişilerin TIR'ın şoför kapısını açarak Adem M. A.'ya saldırdığı, ardından içlerinden birinin araca binerek şoförü darbettiği, diğerinin ise kapı camından yumruk attığı anlar yer aldı. Şikayet üzerine 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.