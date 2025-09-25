Video Yaşam TIR şoförüne 'neden aracımıza çarptın' deyip darbettiler! O anlar kamerada | Video
25.09.2025 | 12:47

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde hasarlı kaza sonrası TIR şoförü Adem M. A. (44), diğer araçtaki 2 kişi tarafından darbedildi. O anlar TIR’ın araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Eylül'de saat 23.00 sıralarında Ata Bulvarı mevkinde meydana geldi. Emniyet şeridinde ilerlediği öne sürülen Adem M. A. idaresindeki kargo TIR'ı, sola geçiş yaptığı sırada kör noktada kalan otomobile çarptı. Kazanın ardından otomobildeki 2 kişi, Adem M. A.'ya saldırdı. Darp sonucu yaralanan Adem M. A.'ya kaldırıldığı hastanede 7 gün iş göremez raporu verildi.

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilden inen kişilerin TIR'ın şoför kapısını açarak Adem M. A.'ya saldırdığı, ardından içlerinden birinin araca binerek şoförü darbettiği, diğerinin ise kapı camından yumruk attığı anlar yer aldı. Şikayet üzerine 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

