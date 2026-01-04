Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da trafikte kavga faciaya dönüyordu: Çocuk araçları arasında savruldu!
Giriş Tarihi: 4.01.2026 11:34

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafikte yaşanan kavga sırasında bir çocuğun yola savrulması yürekleri ağza getirdi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde trafikte yaşanan kavga sırasında tehlikeli anlar kameralara yansıdı. Namazgah Mahallesi'nde iki grup arasında trafikte başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yol ortasında yaşanan kavga sırasında çevrede toplanan vatandaşlar endişe dolu anlar yaşarken, olay anını izleyen bir çocuğun rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybederek yola savrulduğu görüldü. Çocuğun son anda araçların arasına girmeden kurtulması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Bursa'da kavga esnasında yola savrulan çocuk yürekleri ağıza getirdi

Kavga anları çevrede paniğe neden olurken, yaşanan tehlikeli anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

