Bursa'da trafikte kavga faciaya dönüyordu: Çocuk araçları arasında savruldu!

TEHLİKELİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yol ortasında yaşanan kavga sırasında çevrede toplanan vatandaşlar endişe dolu anlar yaşarken, olay anını izleyen bir çocuğun rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybederek yola savrulduğu görüldü. Çocuğun son anda araçların arasına girmeden kurtulması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Bursa'da kavga esnasında yola savrulan çocuk yürekleri ağıza getirdi

Kavga anları çevrede paniğe neden olurken, yaşanan tehlikeli anlar kameraya saniye saniye yansıdı.