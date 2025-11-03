Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da vahşet: Rus sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katletti!
Giriş Tarihi: 3.11.2025 16:59 Son Güncelleme: 3.11.2025 17:05

Bursa’da Rusya uyruklu Arzu Khalılova (20), tartıştığı Azerbaycanlı sevgilisi S.M. (27) tarafından 75 bıçak darbesiyle öldürüldü. Zavallı kızın hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dehşete düşüren olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2'nci Birol Sokak'taki bir evde meydana geldi. Birlikte yaşayan Arzu Khalılova ile sevgilisi S.M. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

CİNAYET SİLAHIYLA YAKALANDI

Kavga sırasında S.M., Khalılova'yı bıçaklamaya başladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.M. elinde bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı.

75 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Vücudunun çeşitli yerlerinden 75 bıçak darbesi alan Arzu Khalılova, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Khalılova müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Arzu Khalılova'nın hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

