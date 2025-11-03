Bursa’da vahşet: Rus sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katletti!

75 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Vücudunun çeşitli yerlerinden 75 bıçak darbesi alan Arzu Khalılova, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Khalılova müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Arzu Khalılova'nın hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.