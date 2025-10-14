Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da yaban hayvanlarını avlamak için kurulan düzenekler ele geçirildi! 'Doğaya karşı suça geçit yok'
Giriş Tarihi: 14.10.2025 15:55

Bursa'da yaban hayvanlarını avlamak için kurulan düzenekler ele geçirildi! 'Doğaya karşı suça geçit yok'

Bursa’da ormanda, yaban hayvanlarını avlamak üzere kurulan 6 ses cihazı ve düzeneği ele geçirildi.

DHA Yaşam
Bursa’da yaban hayvanlarını avlamak için kurulan düzenekler ele geçirildi! ’Doğaya karşı suça geçit yok’

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2'nci Bölge Müdürlüğü Av Koruma ekipleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında, yaban hayvanlarını avlamak için, ormanda ağaçların arasına kurulmuş halde 6 ses cihazı ve düzeneği ele geçirildi.

'DOĞAYA KARŞI SUÇA GEÇİT YOK'

DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, 'Gece gündüz demeden doğanın bekçisiyiz' başlığıyla yapılan paylaşımda, "Bursa DKMP Av Koruma ekiplerimizin gece gerçekleştirdiği denetimlerde, yaban hayvanlarını avlamak amacıyla kurulmuş 6 adet ses cihazı ve düzeneğine el konulmuştur. Yasa dışı avcılık faaliyetlerini yürüten şahısların tespiti ve haklarında yasal işlem başlatılması için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Doğamıza ve yaban hayatına karşı işlenen hiçbir suça geçit vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Bursa'da yaban hayvanlarını avlamak için kurulan düzenekler ele geçirildi! 'Doğaya karşı suça geçit yok'
